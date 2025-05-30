20 medalles al sarró
Andorra recull cinc metalls més i ja iguala la xifra assolida a Malta 2023
La delegació andorrana ja suma 20 medalles en els Jocs dels Petits Estats, les mateixes que va aconseguir a l’anterior edició, celebrada a Malta fa dos anys. Una xifra que pot augmentar avui a l’última jornada de natació, amb les semifinals de Vicky Jiménez i la selecció de rugbi, que assegurarien metall en espera dels colors, o els equips de vòlei platja, inmersos de ple en la lluita per ser al podi.
El rei de la competició en l’àmbit nacional segueix sent Kevin Teixeira, que durant la jornada d’ahir va afegir a la seva particular llista l’or dels 400 metres lliures, després d’haver-los aconseguit anteriorment a les proves dels 1.500 i els 800 metres lliures. La tarda a la piscina va deixar també els quarts llocs de Nàdia Tudó, als 200 metres braça, i el de Tomàs Lomero, a la cursa dels 100 metres papallona.
Hi ha dues medalles de BTT per equips que ballen
També va tornar a aportar un nombre important de medalles a l’equip el tartan, amb tres metalls més i, novament, protagonisme per a Nahuel Carabaña i Pol Moya. Carabaña es va penjar l’or en la prova de 5.000 metres, que va dominar gairebé de forma insultant, i Moya es va imposar en els 1.500 després de deixar enrere el corredor maltès als darrers metres. El tercer en discòrdia va ser Carles Gómez, amb un inopinat tercer lloc en els 5.000 metres i una medalla de bronze que li va deixar un gust d’or. A més, Alba i Duna Viñals i Eloi Vilella va accedir a les finals dels 400 metres tanques. El tennis, en la modalitat de dobles femení, va deixar un bronze per a Andorra, amb la derrota en dos sets (2-6 i 4-6) de Vicky Jiménez i Judit Cartañà davant la parella de Malta, formada per Francesca Curmi i Elaine Genovese.
Però el vessant surrealista de la jornada la va protagonitzar, sens dubte, la prova del BTT i les seves medalles fantasma. A mitja tarda la Federació Andorrana de Ciclisme va comunicar que els equips femení i masculí havien estat plata i bronze, respectivament, per equips. Unes medalles que fins i tot van ser entregades al Prat del Roure, però que posteriorment van ser retirades del medaller oficial perquè tots dos havien sigut últims (només hi havia dos equips de noies i tres de nois), un fet que va fer reclamar a la federació el retorn d’aquestes medalles. Al tancament d’aquesta edició, però, no hi havia encara resolució definitiva, ja que el comitè organitzador va elevar l’assumpte a la comissió tècnica dels Jocs, que haurà de decidir.