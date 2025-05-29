VÒLEI PLATJA
Triomfs de les seleccions femenina i masculina
Tots dos combinats han derrotat a Liechtenstein
Les seleccions femenina i masculina de vòlei platja s'han imposat a Liechtenstein a la tercera jornada de competició al Parc Central. En el cas de les dones, Zeynep Ozenay i Andrea da Silva s'ha enganxat a la lluita per les medalles després de guanyar el primer partit a la lligueta. Les tricolors s'han imposat a Liechtenstein per 0-2 (14-21 i 13-21), i se situen quartes amb els mateixos punts que les tres primeres, però amb un partit més.
Pel que fa a Xavi Folguera i Abel Bernal, han superat també als liechtensteinesos per 2-0 (21-19 i 21-13), i pugen fins al segon lloc refermant així les seves opcions de medalla.