Doblet andorrà en els 5.000 metres
Nahuel Carabaña s'imposa en una final tàctica, es penja l'or, i Carles Gómez acaba tercer i és bronze
Nahuel Carabaña ha sumat una nova medalla d'or per a la delegació andorrana en la prova dels 5.000 metres, en una cursa molt estratègica, posant-se entre els tres primers al pas del darrer quilòmetre i fent un canvi de ritme terminal als darrers 500 metres per imposar-se de forma contundent amb un crono de 14'42"41. Carles Gómez, tercer, ha completat el doblet amb el bronze i un temps de 14'46"48. Aquests dos metalls s'afegeixen a l'or de Pol Moya als 1.500 metres. La cursa ha estat un frec a frec amb el maltès Jared Micallef fins els 500 metres, que ha estat quan Moya ha fet l'estirada definitiva i s'ha acabat imposant amb molta solvència i un temps de 3'47"23.
En la final dels 1.500 metres femenins, Aina Cinca ha acabat en quarta posició, amb un temps de 4'41"57, en una cursa que s'ha trencat als 800 metres i que ha allunyat l'andorrana, fins i tot, de lluitar pel bronze. L'or ha estat per Vera Hoffmann de Luxemburg amb un crono de 4'22"62.
D'altra banda, en els 200 metres lliures, Aroa Carballo ha estat quarta en la seva sèrie de semifinals amb un temps de 25.58. El millor registre de la ronda ha estat de 23.20, i per tant ha quedat fora de la final. En la mateixa prova, en categoria masculina, Guillem Arderiu ha finalitzat també en quarta posició de la seva sèrie de semifinals amb un temps de 22.38. El millor temps ha estat de 21.30, i tampoc ha pogut accedir a la final. En els 400 metres tanques femenins, Alba Viñals ha aconseguit la classificació per a la final després de quedar segona a la seva sèrie amb un temps de 59.63, a només 0.58 segons del millor registre. També en aquesta prova, Duna Viñals ha assegurat la seva presència a la final guanyant la seva sèrie amb un temps d’1:00.08 i en els 400 metres tanques masculins, Eloi Vilella ha accedit a la final com a guanyador de la seva sèrie amb un temps de 52.91. Les finals es disputaran aquest dissabte. En salt de perxa, Miquel Vílchez ha quedat fora de les medalles, així com Noa Godoy, quarta a la final de salt d’alçada femenina.