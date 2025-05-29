Les imatges de la jornada dels Jocs dels Petits Estats

Les curses de natació als Serradells deixen imatges espectaculars, com aquest contrast en la il·luminació.

Les curses de natació als Serradells deixen imatges espectaculars, com aquest contrast en la il·luminació.Fernando Galindo

Sol i ombra

La selecció femenina no té sort al torneig de bàsquet, però les cistelles no s’han de deixar de celebrar.


Fernando Galindo

Celebrant cistelles

El vòlei platja islandès va guanyar les amfitriones, deixant el públic del Parc Central amb un pam de nas.



Fernando Galindo

Pregant pel triomf

La final de l’equip masculí de 3x3 va portar molta afició i interès per ajudar els andorrans a lluitar per la medalla d’or.

La final de l’equip masculí de 3x3 va portar molta afició i interès per ajudar els andorrans a lluitar per la medalla d’or.Fernando Galindo

Gentada al Prat del Roure

La canalla present a la piscina dels Serradells va entonar l’himne nacional durant l’entrega de l’or dels 1.500 lliures a Kevin Teixeira.

La canalla present a la piscina dels Serradells va entonar l’himne nacional durant l’entrega de l’or dels 1.500 lliures a Kevin Teixeira.Fernando Galindo

Celebrant l'or amb l'himne

L’incident amb David de Luca va deixar els seus companys amb l’ai al cor.

L’incident amb David de Luca va deixar els seus companys amb l’ai al cor.Fernando Galindo

Preocupació a Sant Julià

Tercer dia de Jocs i segon de competició, i el peveter segueix recordant que estem en una setmana especial.

Tercer dia de Jocs i segon de competició, i el peveter segueix recordant que estem en una setmana especial.Fernando Galindo

La flama segueix encesa

Menjar saludable A l’entrada de premsa dels Serradells esperava una caixa de plàtans i de pomes per passar la gana.

Menjar saludable A l’entrada de premsa dels Serradells esperava una caixa de plàtans i de pomes per passar la gana.Fernando Galindo

Menjar saludable

