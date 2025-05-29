Les imatges de la jornada dels Jocs dels Petits Estats
Sol i ombra
Les curses de natació als Serradells deixen imatges espectaculars, com aquest contrast en la il·luminació.
Celebrant cistelles
La selecció femenina no té sort al torneig de bàsquet, però les cistelles no s’han de deixar de celebrar
Pregant pel triomf
El vòlei platja islandès va guanyar les amfitriones, deixant el públic del Parc Central amb un pam de nas.
Gentada al Prat del Roure
La final de l’equip masculí de 3x3 va portar molta afició i interès per ajudar els andorrans a lluitar per la medalla d’or.
Celebrant l'or amb l'himne
La canalla present a la piscina dels Serradells va entonar l’himne nacional durant l’entrega de l’or dels 1.500 lliures a Kevin Teixeira.
Preocupació a Sant Julià
L’incident amb David de Luca va deixar els seus companys amb l’ai al cor.
La flama segueix encesa
Tercer dia de Jocs i segon de competició, i el peveter segueix recordant que estem en una setmana especial.
Menjar saludable
A l’entrada de premsa dels Serradells esperava una caixa de plàtans i de pomes per passar la gana.