Judo
El judo per equips es queda sense medalla
Els combinats masculí i femení han perdut les dues finals de consolació
L'equip nacional de judo femení no ha aconseguit sumar una nova medalla al caseller andorrà. El combinat nacional, format per Alda Babi, Neus Hernández i Lia Povedano no han pogut contra les judokes d'Islàndia. Alda Babi ha començat amb bon peu el combat, aconseguint un punt que l'ha col·locat per davant. Això no obstant, Eyja Viborg, s'ha sobreposat a mitjan duel, amb un ippon per sumar el primer punt del seu equip. Neus Hernández tampoc ha tingut opcions d'empatar l'eliminatòria, amb un ippon ràpid de la seva rival, Helena Bjarnadottir, que ha deixat sense bronze les tricolor.
El judo masculí tampoc ha pogut sumar la medalla de bronze, en un duel que s'ha decidit en l'últim enfrontament, de la categoria -100 kg, entre Albert Figueredo i el judoka de Liechtenstein, David Buechel. Abans, Pere Armenta, ha repetit les mateixes sensacions que la seva homòloga femenina, Alda Babi, amb un inici dominant, però que ha pogut remuntar el rival amb un ippon, per sumar el primer punt pels de fora en un combat molt disputat.
Marc Reig ha empatat l'eliminatòria, en un enfrontament on s'ha mostrat molt sòlid, segur en la faceta defensiva i dominant en l'ofensiva, per guanyar un combat que tenia dominat, amb un avantatge d'11-0, amb un ippon a 24 segons del final. Tot quedava en mans de Figueredo, que no ha pogut amb un Buechel molt superior, que ha resolt l'eliminatòria amb un ippon sobre l'andorrà.