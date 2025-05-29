Els Jocs arriben a la Xina
Un equip de la televisió CCTV presencia els primers dies de l’esdeveniment
El Diari explicava el mes de febrer que aquests serien uns Jocs universals, ja que gràcies a un acord del comitè organitzador amb l’Associació de Comitès Olímpics Nacionals, els set senyals televisius que es produeixen (els que es poden veure a Diari TV) es poden seguir a 206 països arreu del món. Però, segurament, el que pocs podien pensar és que l’esdeveniment arribaria fins i tot al segon país més poblat del món, la Xina, amb més de mil milions d’habitants. I és que un equip de la televisió pública d’aquest país ha estat aquests dies pel Principat seguint el desenvolupament dels Jocs. Es tracta de Xuesong Zhu, corresponsal des de fa dos mesos de CCTV (televisió xinesa) a França, que també cobreix la informació de Mònaco i d’Andorra.
Dilluns va cobrir la cerimònia d’inauguració de l’Estadi Nacional, la seva crònica va ser emesa a CCTV 13, el canal d’informació contínua de la corporació xinesa, i va ser al país fins ahir. Però, com arriba un periodista xinès als Jocs? Doncs en Xuesong va explicar al Diari que “volia descobrir i explorar Europa, i no m’importa si el país és gran o petit”, a més d’afegir que “ho vam poder veure a la cerimònia, que va ser espectacular i molt emocionant”. En aquest sentit, va assenyalar que “va ser emocionant l’actuació i el que vau mostrar al món”, a més de cloure que “és el moment que els països petits mostrin els seus avantatges al món i es facin sentir amb una força més gran. Per això vinc aquí”.
I com es veuen aquests Jocs des de fora? Per a Xuesong, “fins ara veig que Andorra ha proporcionat una preparació molt bona i suficient per organitzar l’esdeveniment”, i va cloure que “he de dir que tot està anant molt bé i li he de posar una molt bona nota”. Com a corresponsal a París, espera poder ser a Mònaco en dos anys, ja que “és molt fàcil per a m’hi viatjar-hi des d’allà i m’encantaria poder anar-hi”.
Però no tan sols dels Jocs viu l’home i aprofitant la seva presència a Andorra, Xuesong Zhu també va interessar-se per altres aspectes del país, destacant especialment la “protecció del medi ambient”, i durant una de les tardes, de fet, va traslladar-se a Pal Arinsal, on va poder gaudir d’uns “personatges espectaculars”, perquè està preparant una història sobre aquest tema. Per últim, va voler lloar la societat andorrana, de qui li va impressionar “l’hospitalitat de la gent, tan perseverant sempre, i la seva mentalitat”, a més de reiterar que “és un país preciós”.
Des de dilluns, Andorra té un nou fan en la figura de Xuesong. I amb la seva crònica, segur que ajudarà a fer que Andorra i la resta de països als Jocs dels Petits Estats d’Europa siguin més coneguts en una potència mundial.