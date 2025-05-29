David de Luca, l’altra cara de la moneda

El gran esglai de la jornada el va protagonitzar David de Luca. Durant el segon combat, el karateka andorrà va caure inconscient, després d’una puntada de peu, involuntària, del rival de Montenegro, a la mandíbula. Les assistències mèdiques van actuar ràpidament per estabilitzar De Luca, que va ser traslladat a l’hospital. Allà li van realitzar proves per descartar lesions importants. Segons va informar la Federació de Karate, només li van trobar una petita fractura al dit gros de la mà esquerra que es va fer durant el primer combat.

Només té una fractura al dit gros de la mà

