Cinc medalles més
La delegació andorrana amplia el medaller amb cinc metalls més –dos ors, dues plates i un bronze– en una intensa segona jornada de competició als Jocs dels Petits Estats. Ja són 15 les medalles recollides per Andorra, una xifra que avui es podria veure augmentada notablement amb les opcions en atletisme, tennis, natació, ciclisme de muntanya i judo.
En karate es va viure una jornada d’extrems, amb el triomf de Silvio Moreira i el gran ensurt de David de Luca. Moreira va ser un dels grans protagonistes del dia, dominant amb autoritat el Round Robin, imposant-se en els cinc combats disputats al llarg del matí i penjant-se la primera medalla d’or del dia. Per contra, De Luca va patir un fort cop a la mandíbula durant el seu segon combat contra un rival de Montenegro, a causa d’una puntada de peu involuntària, que el va deixar inconscient sobre el tatami. L’incident va sacsejar emocionalment tota la delegació, però, afortunadament, i després de ser examinat a l’hospital, el jove esportista descansava hores després al seu domicili i fora de qualsevol perill. En natació, Kevin Teixeira va dominar la prova dels 1.500 lliures, aconseguint una nova medalla d’or, la segona en l’àmbit individual en aquests Jocs, Nàdia Tudó va sumar una medalla de plata en la prova dels 200 estils i, a més, l’equip masculí de 4x100 estils, integrat pels germans Bernat i Tomàs Lomero, Patrick Pelegrina i Aleix Ferriz, va assolir una meritòria medalla de bronze, demostrant el bon moment col·lectiu de la natació andorrana.
Atletisme, tennis i natació poden augmentar avui el medaller
Plata del bàsquet 3x3
En bàsquet 3x3, la selecció masculina, formada per Oriol Fernández, Jordi Fernández, Alexis Bartolomé i Dani Mofreita, va perdre la final contra una molt física Xipre per 21 a 13, però, tot i la derrota, els tricolors van completar un torneig excel·lent i es van penjar la medalla de plata, millorant el bronze aconseguit fa dos anys a Malta 2023. La resta de la jornada va deixar altres resultats interessants, com la classificació per a les semifinals del doble femení de tennis, amb la parella formada per Vicky Jiménez –que avui debuta en categoria individual contra la xipriota Andrea Georgiou Papakyriakou– i Judit Cartañà, i el ple de la selecció masculina de rugbi de set a la fase de grups que es disputa a Ordino, assegurant la primera posició de la fase i classificat per lluitar per les medalles, demà a les semifinals davant Luxemburg.