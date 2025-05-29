Rugbi 7

Amb embranzida cap a les semifinals

Una acció del partit.@ANDORRA2025

La selecció de rugbi de set va completar una fase de grups impecable, amb un balanç perfecte de tres triomfs en tres partits, fet que li ha permès accedir amb autoritat a les semifinals del torneig i somiar en les medalles. Els tricolors van certificar la primera posició del grup després de superar Malta en un duel decisiu per al lideratge, amb un marcador final de 14 a 24.

Luxemburg serà el rival a les semifinals

Abans, Andorra havia deixat enrere Montenegro amb una victòria contundent per 46 a 12, en un partit en què els locals van dominar de principi a fi, i van segellar de manera anticipada la classificació per a la següent ronda. L’estrena en el torneig també va ser positiva, amb un triomf per 17 a 5 davant San Marino. Els homes més destacats de la selecció van ser Josep Arasanz, Thibaut Trapé i Ian Granyena, que van liderar l’atac tricolor amb accions decisives que van marcar la diferència en els tres compromisos.

Andorra es jugarà el pas a la final demà a les 16.06 hores, davant Luxemburg, segon classificat del grup A, que va caure en l’últim partit de la fase prèvia contra Mònaco.

