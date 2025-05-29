Alegria durant el segon dia
Segon dia de competició i tercera jornada dels Jocs dels Petits Estats. El primer va ser relativament tranquil perquè només vaig tenir una eliminatòria al matí, però avui ja començava amb les finals. Com que no tenia sèries, m’he pogut despertar una mica més tard i he pogut descansar bé. Just a l’hora d’esmorzar m’he trobat amb els companys de l’atletisme i hem estat parlant tots junts una estona després de la gran jornada que van tenir dimarts amb les cinc medalles que van aconseguir a l’Estadi Comunal.
Al matí he tingut el dia lliure perquè les finals que tenia avui eren directes, així que he estat fent una volta i desconnectant. Com sempre, hem dinat tots junts amb la resta de l’equip, i després m’he preparat les coses per anar a la piscina.
He fet plata als 200 estils i he estat quarta als 100 braça
Avui em tocava nedar els 200 estils i els 100 braça. Estic supercontenta per haver pogut aconseguir la plata als 200 estils i ha estat una llàstima dels 100 braça, perquè era just després de l’altra final i no he tingut gaire descans. Però estic satisfeta perquè ho he intentat, he anat a totes i al final he acabat quarta. Ho he provat tot, tot i les circumstàncies, així que no passa res i acabo el dia satisfeta amb la meva actuació.
I un cop acabades totes les curses, toca sopar i treball amb el físio, i a tornar a descansar, que això no s’atura i demà en tenim més. A la natació ens queden encara dues jornades de competició i seguirem donant-ho tot per fer-ho el millor possible en aquestes curses que encara ens queden.
