Vuitè lloc de Regada i Albalat
Adrià Regada i Anna Albalat van ser els millors classificats de l’equip nacional a la cursa contrarellotge disputada entre Ordino i el Serrat amb una vuitena posició a la cursa masculina i femenina, respectivament. En el cas de Regada, va completar el recorregut en un temps de 21’16”, a poc més d’un minut i mig del vencedor, el xipriota Andreas Miltiadis, acompanyat al podi pels luxemburguesos Alex Krisch i Mats Wenzel. A la carrera femenina, Balboa va ser també vuitena amb un crono de 23’11” en una prova que va tenir com a vencedora Marie Schreiber, de Luxemburg, amb un temps de 20”39. El podi van completar-lo Nina Breton, també luxemburguesa, i Hafdis Sirgurdardottir, islandesa.
Victòries per a Miltiadis i Schreiber
Pel que fa a la resta de representants de la Federació Andorrana de Ciclisme, Enzo Fuentes va finalitzar en 18è lloc, mentre que Òscar Cabanas va ser 20è. Ja fora del Top 20, Gerard Mora va cloure el 22è i Xavi Jové va acabar en 25a posició a la cursa masculina. Pel que fa a la prova femenina, Raquel Balboa va ser 12a a 3’50” del triomf, mentre que Mariona Morral va finalitzar 16a, a més de cinc minuts de la primera classificada.
El ciclisme de carretera s’atura ara fins dissabte, quan es farà la prova en ruta tant masculina com femenina.