Karate
Silvio Moreira suma una nova medalla d'or
L'andorrà ha guanyat a Lucas Chaffort a la final
Silvio Moreira ha realitzat una jornada impecable i ha demostrat ser el millor en la categoria de kata. L'andorrà ha comptat totes les actuacions per victòria, assolint l'or en el combat davant el karateka de Luxemburg, Lucas Chaffort, amb un triomf ajustat (38-37.8).
Moreira ha sumat una nova medalla per Andorra en un esport com el karate que ahir va sumar les primeres medalles (una d'or i una altra de bronze). L'andorrà ha estat sempre per sobre dels rivals, amb una tècnica molt depurada que ha convençut els jutges per penjar-se un nou or al coll.