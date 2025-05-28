RUGBI DE SET
Ple de victòries de la selecció per assegurar la primera posició de grup
Els tricolors han guanyat els tres partits de la fase prèvia i disputaran la semifinal
La selecció de rugbi de 7 ha consumat un ple de victòries a la fase de grups, assegurant la primera posició de la fase de grups. L'últim partit de la jornada, davant Malta, era un duel clau per dirimir el líder de la fase prèvia, i ha caigut del costat dels tricolors. Els andorrans han vençut per 14 a 24 a la selecció maltesa, amb un gran partit de Josep Arasanz, amb 10 punts, i Thibaut Trapé, amb 9. Samuel Sacha ha realitzat els altres 5. Les semifinals es disputaran divendres, a les 16:06, contra el segon classificat del grup A, que serà Luxemburg o Montenegro.
Amb tot, la selecció ja havia assegurat la presència a les semifinals, amb una actuació estel·lar davant Montenegro. Els tricolors han vençut còmodament els montenegrins per 46-12. Thibaut Trapé ha estat el màxim anotador amb 21 punts, seguit de Ian Granyena (10), Nil Tomé, Josep Arasanz i Leon Laguerre (5).
Aquest matí, en el seu debut, la selecció ha obert els Jocs amb una victòria per 17-5 davant de San Marino. Pep Arasanz, en dues ocasions, i Ian Granyena, han fet els assajos dels tricolors.