La selecció masculina lluitarà per les medalles
La selecció masculina de bàsquet 3x3 disputarà avui les semifinals del torneig, a partir de les 13.00 hores, i tindrà l’oportunitat de lluitar per les medalles. El rival serà Malta, al qual van derrotar ahir en dues ocasions (20-18 i 19-18) durant la fase de grups. L’equip, format per Oriol Fernández, Jordi Fernández, Alexis Bartolomé i Dani Mofreita, va completar una fase prèvia molt sòlida amb tres victòries i una sola derrota, un balanç que el va situar entre els candidats ferms al podi. El bon ritme col·lectiu i l’entesa entre els quatre jugadors ha estat clau per marcar diferències en els partits decisius.
La creu de la jornada va ser per a la selecció femenina, que no va poder sumar cap victòria en els quatre partits que va disputar. Clàudia Guri, Clàudia Brunet, Laura Laurent i Laura Bueno van perdre tots quatre enfrontaments de la fase de grups i es van quedar fora de les semifinals. Tot i l’esforç i el compromís, les jugadores no van poder trobar el camí de la victòria en un grup molt exigent amb Luxemburg, Malta, Xipre i Mònaco.