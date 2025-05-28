Vòlei pista
Nova derrota de la selecció femenina, que es queda gairebé sense opcions de medalla
Les tricolor han sumat la segona derrota consecutiva contra Mònaco
La selecció femenina de vòlei pista continua sense conèixer la victòria en aquests Jocs dels Petits Estats i es queden gairebé sense opcions de medalla. Les tricolor han caigut per 0 sets a 3 davant Mònaco i es compliquen la classificació, després de sumar dues derrotes consecutives (ahir van perdre 0-3 contra Xipre).
La selecció andorrana es troba última a la classificació amb 0 punts i cap set guanyat. Les tricolor hauran de guanyar els dos partits que resten de la fase de classificació i esperar que es doni una carambola a la resta de partits, que seria un miracle.