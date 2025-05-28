Una medalla d’or que es queda curta
Kevin Teixeira va ser l’únic metall per a la natació, però vol més
Kevin Teixeira va ser la primera i única alegria per a la natació andorrana, que va disputar fins a set finals amb opcions de medalla, però només va aconseguir pujar al podi en una. El nedador local va brillar als 800 metres lliures masculins, imposant-se de principi a fi, amb un domini sòlid que, tot i així, li va deixar sensacions agredolces. L’atleta local es va mostrar content amb l’or, però no tant amb el crono. “Pensava que anava una mica més ràpid, però veient el temps que he fet no estic gaire satisfet”, va assenyalar.
Tot i encapçalar la prova durant els 800 metres, Teixeira va haver de patir fins al final per defensar la primera posició en un esprint d’infart amb el nedador de Mònaco, Faure Esteban, que va signar un 8’24’’42. El nedador andorrà va parar el crono en 8’22’’69 i l’alè d’un centre esportiu dels Serradells entregat, que el va impulsar fins a l’última braçada. “És el primer cop que veig una cosa així, el públic ha estat increïble, m’ha posat la pell de gallina”, va dir emocionat. “Estic molt content de guanyar la primera medalla d’or als Jocs i fer-ho davant del nostre públic, ha estat increïble.”
Em veig capacitat per endur-me 2 de les 3 medalles que queden
Tot i l’èxit assolit per Kevin Teixeira, el nedador encara en vol més i es mostra ambiciós de cara a les tres pròximes proves que ha d’afrontar, i es veu amb opcions de medalla: “Encara em queden tres proves i vull intentar guanyar els tres metalls, em veig capacitat per emportar-me dues de les tres medalles que em queden.”
Pel que fa a la resta de la jornada per a l’amfitriona, la quarta posició d’Alexandra Mejia, als 800 lliures femenins, va ser el resultat més destacat. Els germans Bernat i Tomàs Lomero van quedar molt lluny de les posicions capdavanteres (setè i vuitè, respectivament) als 100 metres lliures, i Biel Cuen, als 200 papallona, no va passar de l’última plaça. Clara Galí també va ser última als 100 metres lliures, igual que Isabel Montoro, als 200 metres esquena. En aquesta mateixa disciplina, però en categoria masculina, Aleix Ferriz va ser cinquè i Max Suárez, vuitè. Per últim, l’equip del 4x100 lliures masculí va quedar en cinquena posició.