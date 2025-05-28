Les seleccions andorranes no comencen amb bon peu
Els combinats tricolors de pista, tant masculí com femení, no van tenir el millor inici en les respectives lliguetes de classificació, que es disputen al Complex esportiu d’Encamp. L’equip masculí va cedir amb claredat davant Xipre per 3 a 0 (25-17, 25-13 i 25-14) i en el segon compromís, contra Islàndia, els andorrans van acabar cedint també per 3 a 0, amb parcials ajustats (25-21, 27-25 i 27-25). La selecció femenina, per part seva, tampoc va poder debutar amb victòria i va perdre el seu primer partit davant Xipre per 0 a 3 amb uns parcials clars (16-25, 11-25 i 16-25).