L'hora de la veritat
Ara sí. Arriba l’hora de la veritat. Després de la primera jornada amb la cerimònia d’inauguració, és el moment d’arrencar ja la competició. En el meu cas, l’estrena arriba amb una distància curta, els 50 metres braça. La cursa m’ha anat força bé i estic molt contenta amb el temps que he fet, que rebaixa la meva marca i deixa el rècord d’Andorra en 33”00.
Amb aquesta prova he aconseguit la classificació per a la final, però tocarà esperar fins a divendres, que és quan es farà la cursa, així que ja hi haurà temps per pensar en aquesta competició. Un cop acabada la cursa, tocava anar a dinar, i avui he tingut la sort de tenir la tarda lliure, així que he pogut aprofitar per descansar i he presenciat la jornada de tarda a la piscina, gaudint i animant tots els meus companys a les seves finals.
Però més enllà de la natació, en uns Jocs dels Petits Estats competim en moltes disciplines més, i després de sortir de la piscina he pogut seguir també altres esports en streaming, entre els quals l’atletisme, on a la primera jornada hi ha hagut cinc medalles per a Andorra. Amb la jornada de competició ja acabada, era el moment de tornar a agafar forces també amb el sopar, i el més important, tornar a descansar perquè això no s’acaba, i demà tenim més. I a sobre serà un dia ben intens perquè em tocarà disputar més d’una prova amb la braça i també amb la prova per estils.
De fet, aquesta serà la primera, la final dels 200 metres estils a les cinc de la tarda, i gairebé sense temps per recuperar, em tocarà tornar a saltar la piscina per competir en els 100 metres braça.
Amb aquestes proves d’avui arribarem a l’equador de la competició de natació, perquè hi ha quatre jornades en aquesta disciplina. Així que toca seguir lluitant i donar-ho tot per intentar aconseguir els millors resultats possibles amb el suport del nostre públic.