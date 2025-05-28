Karate

David de Luca, evacuat amb una forta commoció

El karateka ha estat traslladat en ambulància a l'hospital

L'acció amb la qual David de Luca ha quedat commocionatFernando Galindo

Sant Julià

David de Luca no ha pogut acabar la competició, que havia arrencat amb un punt contra el maltès Heorhii Denysov. Durant el segon combat, davant el montenegrí Lazar Jovovic, l'andorrà ha rebut una forta puntada de peu a la mandíbula quan intentava remuntar, quedant estès sobre el tatami amb una forta commoció. Els serveis d'emergència han actuat ràpidament per estabilitzar de Luca, i evitar que la situació fos més greu. Les assistències han immobilitzat l'atleta i se l'han endut en llitera i l'han evacuat en ambulància fins a l'hospital, on es troba conscient i en observació. 

Els serveis d'emergència atenent David de Luca al tatamiFernando Galindo

El rival de Montenegro ha mostrat una gran preocupació per l'estat de salut de David de Luca. S'ha apropat al karateka, així com al seu entrenador, per preguntar com estava i demanar disculpes per una acció que ha estat fortuïta. 

