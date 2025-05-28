Bronze de Reig i Povedano
El judo, en una jornada d'alts i baixos, assoleix dues medalles
Marc Reig i Lia Povedano, amb dos bronzes, van aconseguir la tercera i quarta medalla en aquesta primera jornada dels Jocs dels Petits Estats per a la delegació andorrana. Reig, en -73 kg, va superar a la final de consolació el maltès Louis Lallau, mentre que Povedano, en -70 kg, es va desfer en la lluita pel bronze de la competidora de Luxemburg, Chloe Schillings. Així, el judo va sumar dos bronzes de les cinc opcions que tenia d’aconseguir el metall. Reig es va mostrar molt emocionat i en declaracions al Diari va comentar que “són els meus quarts Jocs i reconec que arribava lluny del meu millor moment físic, però l’experiència i els anys pesen, i me n’he sabut sortir. En cada combat he hagut de tirar més de tècnica que de força, però he sabut tirar-ho endavant”. El judoka andorrà va afegir que “aquesta medalla té un gust molt especial. No soc el que era fa tres anys, però això demostra que amb treball i constància es pot seguir endavant. No és el mateix ser un estudiant que un treballador i alhora esportista”. Tampoc va poder contenir l’emoció pel triomf la banderera, Lia Povedano, que va explicar al Diari que “no cal ni explicar què signifiquen aquestes llàgrimes. Signifiquen moltíssimes coses, perquè m’ha costat moltíssim arribar aquí. És una alegria molt gran i estic superorgullosa de mi, de l’equip i molt agraïda”. La judoka va subratllar que “la medalla és un premi. Han sigut dos anys, tres operacions i no m’ho imaginava, m’ha costat molt creure en això, però al final, darrere de la feina i del sacrifici que hi ha, l’esforç ha tingut premi”.
"No arriba en el millor moment i té un gust molt especial"
D’altra banda, també en la categoria masculina, en -66 kg, Pere Armenta va caure a les semifinals en la lluita pel bronze contra Manuel Tischhauser, de Liechtenstein, i es va quedar fora de les medalles, així com Mikhail Kraljevski, que va caure en la consolació davant el xipriota Alexandria Patiniotis. En noies en la categoria de -52 kg, Alda Babi es va quedar sense el bronze en perdre davant Lena Schmit, de Luxemburg.
"Dos anys molt durs, tres operacions i l'esforç ha tingut premi"