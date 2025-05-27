CICLISME
Vuitè lloc d'Adrià Regada i Anna Albalat a la contrarellotge
Raquel Balboa ha estat 12a i Mariona Morral, 16a
Adrià Regada i Anna Albalat han finalitzat en vuitè lloc a la contrarellotge dels Jocs dels Petits Estats. A la prova masculina, Regada ha finalitzat a 1'42 del triomf, mentre que Albalat ho ha fet a 2'32 de la vencedora. Pel que fa a la resta de representants del país, Enzo Fuentes ha estat 18è, Oscar Cabanas 20è, Gerard Mora 22è i Xavi Jové 25è a la prova masculina, mentre que a la femenina, Raquel Balboa ha estat 12a a 3'50 del triomf, i Mariona Morral ha finalitzat 16a a més de cinc minuts de la primera classificada.