Uns Jocs ‘petits’, però amb un gran cor
Una cerimònia plena de tradició enceta la cita olímpica
El tic-tac del rellotge ha deixat de sonar. Ja marca el zero. El compte enrere s’ha acabat: els Jocs dels Petits Estats ja són aquí. La cerimònia d’inauguració, plena de tradició, celebrada en un Estadi Nacional ple de bat a bat, va donar el tret de sortida a uns Jocs que prometen ser apassionants, especialment per a l’amfitriona. Amb 154 esportistes, la delegació andorrana és la més nombrosa de la història i lluitarà per assolir un objectiu clar: superar les 29 medalles aconseguides a Andorra 2005.
L’acte va comptar amb la presència del president del Comitè Olímpic Internacional (COI), Thomas Bach; el president del Comitè Olímpic Europeu i membre del COI, Spyros Kapralos; la presidenta del comitè organitzador dels Jocs dels Petits Estats d’Andorra 2025, Anna Garcia Ricart, i el cap de Govern, Xavier Espot. Tant Bach com Kapralos van coincidir a destacar que, tot i representar els petits estats, “tots els països tenen un gran cor”. “Aquests Jocs són un esdeveniment especial, celebrem el millor esport europeu”, va assenyalar Kapralos, que va agrair l’acollida en “un país petit, però amb un gran cor”.
Bach, visiblement emocionat, va confirmar que serà l’última vegada que assistirà –almenys com a president del COI– a uns Jocs dels Petits Estats. “Aquests Jocs són la verdadera celebració dels valors olímpics”, va afirmar. Com Kapralos, va fer referència a la mida dels països: “El que realment importa és el cor i la passió per l’esport.” Per la seva banda, Kapralos va reivindicar el paper dels petits estats a Europa: “No és només una competició, és una mostra d’unitat entre nacions amb resiliència i molta emoció.”
Xavier Espot va destacar que els valors de l’esport van molt més enllà, assegurant que és “un instrument molt potent per cohesionar els petits països i per trencar estereotips”. A més, va posar en valor la importància d’aquests Jocs, que són “un mirall, sense esquerdes, on ens veiem tots i totes iguals”. El cap de Govern també va voler subratllar la passió amb què el Principat acull aquest esdeveniment: “La nostra passió i el fet de pertànyer a un petit Estat d’Europa ens ofereixen una oportunitat excel·lent per demostrar que tenim un gran cor per representar l’olimpisme.” Que comencin els Jocs dels Petits Estats d’Europa Andorra 2025.