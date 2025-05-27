En la unitat hi ha la força
De ben segur que molts no sabeu que l’any 2021 el Comitè Olímpic Internacional va afegir al lema dels Jocs Olímpics Citius, altius, fortius la paraula communiter, que en català vol dir junts. Ho va fer per reforçar la idea que quan es treballa en equip s’obtenen més i millors resultats. Els XX Jocs dels Petits Estats d’Europa, que es van inaugurar ahir, són els tercers que acull el Principat des de la seva creació, l’any 1985 (no soc l’única que celebra la quarantena enguany!).
Aquesta cita és especialment motivadora per als esportistes per les seves particularitats, ja que competeixen en un esdeveniment adaptat a les dimensions i capacitats de tots els estats membres en igualtat de condicions. Però per a la resta de la població del país també és una oportunitat única per estrènyer llaços culturals, socials i identitaris. L’organització d’uns Jocs com als que ahir es va donar el tret de sortida, i que ens asseguren cinc dies d’intensa competició, és una excel·lent finestra oberta al món per demostrar que la grandària d’un país no es mesura només en quilòmetres quadrats. I és que a banda de les proves esportives hi ha altres variables que també posen en valor l’esperit que acompanya els Jocs. Per exemple, el peveter dissenyat per l’artista Toni Cruz és un homenatge a totes aquelles persones que, directament o indirectament, fan possible allò que viurem els pròxims dies a casa nostra. Perquè la medalla que aconsegueix un esportista és només l’última baula d’una llarga cadena. Per arribar a ser el més ràpid, el més alt o el més fort, cal un entrenador que et guiï, un equip mèdic que et cuidi, una família que t’encoratgi i un país que t’hi acompanyi.
Perquè en la unitat hi ha la força (us sona?).