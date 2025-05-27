NATACIÓ
Rècord d'Andorra de Tudó i sis passis a la final
La bracista ha rebaixat el temps en els 50 metres
Nàdia Tudó ha batut el rècord d'Andorra dels 50 braça durant les sèries d'aquest matí als Serradells. La nedadora ha fet un temps de 33"00 que li ha servit per passar a la final amb el quart millor temps. Durant la jornada matinal als Serradells també han aconseguit el passi a les finals d'aquesta tarda Biel Cuen (200 papallona), Aleix Ferriz (200 esquena), Kevin Teixeira (800 lliures) i els germans Tomàs i Bernat Lomero (100 lliures).