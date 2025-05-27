Primeres medalles en joc
Carabaña, Moya, Tudó i els germans Lomero, favorits per estrenar el caseller
Els Jocs dels Petits Estats alcen el teló avui amb una intensa jornada d’activitat i amb les primeres medalles en joc. La delegació andorrana, que afronta amb il·lusió aquesta nova edició, la tercera al país, té possibilitats reals de sumar els primers èxits en diverses disciplines en què hi ha dipositades moltes esperances.
L’atletisme promet emocions fortes aquest vespre amb una sèrie de finals destacades. Pol Moya intentarà repetir èxits passats a la final dels 800 metres, prevista per a les 18.55 hores. Poc després, a les 19.05 hores, Ari Fenés i Jess Martin participaran en una exigent final dels 10.000 metres, mentre que la jornada atlètica culminarà amb la final dels 3.000 metres obstacles a les 20.20 hores, amb Nahuel Carabaña com a gran aspirant al podi i, no cal negar·ho, a la medalla d’or.
El ciclisme en ruta també podria donar alegries al combinat andorrà amb la disputa de la contrarellotge amb sortida i arribada a Ordino, amb pas pel Serrat. En categoria femenina (10.00 hores), Raquel Balboa i Anna Albalat surten amb serioses possibilitats de lluitar per les medalles, mentre que a la prova masculina (10.45 hores), Xavi Jové, Òscar Cabanas i Adrià Regada també es troben entre els noms destacats de la jornada, amb una clara etiqueta de favorits.
També la natació viurà una jornada clau al centre esportiu dels Serradells ja a la primera jornada dels Jocs. Bona part dels focus se centraran en Nàdia Tudó, que competirà als 200 metres estils, mentre que els germans Tomàs i Bernat Lomero buscaran destacar als 50 metres papallona. Kevin Teixeira, per la seva banda, tindrà una exigent prova als 1.500 metres lliures, en què també es preveuen grans marques i un gran paper del representant de la FAN. També es destaparan avui altres modalitats amb medalles en joc com la gimnàstica artística, amb Ona Betrian com a única representant andorrana, i en judo, amb la presència als preliminars d’Eric Risco, Albert Figueredo, Mihail Kraljevski, Joaquim Tomàs, Jan Ballesté i Marc Reig, en les respectives categories. També començarà la competició de tir de precisió al centre esportiu dels Serradells des de les 9.00 fins a les 13.00 hores, amb la presència dels andorrans Toni Llorens i Isidoro Sánchez. Á més, a les 9.00 hores s’encetarà el tennis de taula a l’edifici Perecaus, a Canillo, amb Emili Asensio, Obed Asensio i Oriol Martínez.