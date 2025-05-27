JUDO
Marc Reig i Lia Povedano es pengen dos bronzes
El judo augmenta a quatre les medalles que, de moment, atresora la delegació andorrana
Marc Reig i Lia Povedano, amb dos bronzes, han aconseguit la tercera i quarta medalla en aquesta primera jornada dels Jocs dels Petits Estats per a la delegació andorrana. Reig, en -73kg, ha superat a la final de consolació al maltès Louis Lallau, mentre que Povedano, en -70kg, s'ha desfet en la lluita pel bronze de la lliutadora de Luxemburg, Chloe Schillings. Així, el judo ha sumat dos bronzes de les cinc opcions que tenia d'aconseguir el metall.
Reig s'ha mostrat molt emocionat en declaracions al Diari: "Són els meus quarts Jocs i reconec que arribava lluny del meu millor moment físic, però l’experiència i els anys pesen, i m'he sabut sortir. En cada combat he hagut de tirar més de tècnica que de força, però he sabut treure-ho endavant. Després de tant de temps, per fi". El judoca andorrà afegeix que "aquesta medalla té un gust molt especial. No soc el que era fa tres anys, però això demostra que amb treball i constància es pot seguir endavant. No és el mateix ser un estudiant que un treballador i alhora esportista." Tampoc ha pogut contenir l'emoció pel triomf la banderera Lia Povedano, que ha explicat al Diari que "no cal ni explicar què signifiquen aquestes llàgrimes. Signifiquen moltíssimes coses, perquè m'ha costat moltíssim arribar aquí. És una alegria molt gran i estic superorgullosa de mi, de l'equip i molt agraïda". La judoca considera que "la medalla és un premi. Han sigut dos anys, tres operacions i no m'ho imaginava, m'ha costat molt creure en això, però al final, darrere de la feina i del sacrifici que hi ha, l'esforç ha tingut premi".
D'altra banda, també en la categoria masculina, en -66kg, Pere Armenta ha caigut a les semifinals en la lluita pel bronze contra Manuel Tischhauser de Liechtenstein i s'ha quedat fora de les medalles, així com Mikhail Kraljevski que ha caigut en la consolació davant el xipriota Alexandria Patiniotis. En noies, -52kg, Alda Babi s'ha quedat sense el bronze en caure davant Lena Schmit de Luxemburg.