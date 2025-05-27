Arriba el gran dia
Ha arribat el gran dia: comencen els Jocs dels Petits Estats i ho fan a Andorra. I la jornada ha començat ben d’hora perquè ens ha tocat despertar-nos amb control antidopatge, ja que a les set del matí han vingut a fer-nos les proves a uns quants
nedadors més i a mi. Després ha tocat esmorzar i ràpidament hem anat cap a la ràdio, perquè a les nou teníem una entrevista amb companys de la delegació nacional d’altres esports
I un cop hem acabat d’atendre la premsa, era l’hora d’entrenar a la piscina del centre esportiu dels Serradells fins al migdia, abans que avui toqui començar la competició amb la prova dels 50 metres braça.
Amb l’entrenament ja finalitzat i la feina a la piscina feta, ha tocat dinar amb la resta dels companys de natació al menjador del Prat del Roure, on hi ha tots els atletes que participen en aquests Jocs, i encara hem hagut de complir amb alguns compromisos més, com ara la fotografia de família amb la resta de companys de la Federació Andorrana de Natació.
A la tarda ha estat el moment de descansar una estona perquè el dia, encara que no hi hagués competició, ha estat força intens, i començar a preparar-nos per anar a la cerimònia d’inauguració, un dels actes més especials dels Jocs, i més si la competició es fa a casa com és el cas. Com que l’obertura acabarà tard, hem sopat amb la resta de companys tots junts abans de marxar cap a l’Estadi Nacional,
i poder gaudir de l’espectacle i participar en la desfilada de tots els països amb tots els esportistes d’Andorra i de la resta de països.
La cosa acaba tard, i amb la cerimònia ja finalitzada arriba el moment de descansar abans que comenci l’hora de la veritat, amb la competició. Segur que serà una setmana ben intensa amb totes les proves, he treballat i m’he preparat per aconseguir els millors resultats possibles. Sort a tothom, i a per totes!