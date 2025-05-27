“Celebrem l’esport i expliquem Andorra al món”
En el marc del seguiment exhaustiu i multiplataforma dels Jocs dels Petits Estats d’Andorra 2025, tant al Diari com a Diari TV, es va emetre un programa especial dedicat a la cerimònia d’obertura. L’espai, presentat pels periodistes Ivan Álvarez i
Marc Basco, va oferir tots els detalls d’un acte carregat d’emoció i simbolisme.
La retransmissió va comptar amb la participació del periodista Albert Roig, col·laborador habitual del Diari, i de l’esportista Noelia Pauls, medalla d’or en rugbi de set als Jocs dels Petits Estats de Malta 2023 i banderera a la cerimònia de cloenda d’aquell esdeveniment. Durant l’especial, Albert Roig va voler posar en valor la riquesa del patrimoni cultural andorrà que s’ha projectat al món a través de la cerimònia. “És fonamental aprofitar aquest aparador internacional per mostrar qui som com a país. La cultura, les tradicions i els símbols com els fallaires tenen un valor immens i ens defineixen com a poble”, va afirmar. “No només estem celebrant
l’esport, estem explicant Andorra al món”, va remarcar amb convicció. Per la seva banda, Noelia Pauls, jugadora del LOU Lió, va oferir una visió des de dins, des de la pell d’una esportista que ha viscut uns Jocs amb intensitat: “Quan ets allà, amb la bandera i a la cerimònia, sents una emoció indescriptible. Et passen moltes coses pel cap, però sobretot tens papallones a l’estómac”, va recordar. “És un moment per gaudir, per viure’l al màxim, però mai perds de vista que el més important és competir i lluitar per l’objectiu pel qual has treballat tant de temps”, va afegir.
A més, al llarg de tota la setmana Diari TV oferirà retransmissions en directe de les diverses competicions dels Jocs.