Andorra encén la flama
L'Estadi Nacional inaugura els Jocs amb una cerimònia plena de simbolisme.
Els Jocs dels Petits Estats d’Europa ja han començat. Després d’un llarg compte enrere, Andorra va obrir oficialment la competició amb una cerimònia d’inauguració vibrant, celebrada a l’Estadi Nacional, que va combinar tradició, emoció i identitat per donar la benvinguda als nou països participants. L’acte va servir per mostrar la cultura andorrana davant els representants internacionals, amb una producció acurada i una posada en escena pensada per projectar al món l’essència del Principat. Amb la presència de les màximes autoritats esportives i institucionals, Andorra va deixar clara la seva capacitat organitzativa i el seu compromís amb els valors de l’esport. La desfilada inaugural va obrir amb Islàndia (106 atletes) i va seguir amb Liechtenstein (57), Luxemburg (166), Malta (108) i Mònaco (129), amb el príncep Albert II a la llotja. Després van desfilar Montenegro (67), San Marino (86) i Xipre. Andorra, com a amfitriona, va tancar la marxa amb 154 esportistes, la delegació més nombrosa, liderada pels banderers Nahuel Carabaña i Lia Povedano. La competició apuja el teló avui amb un programa intens. En atletisme, les primeres proves ja tenen protagonisme andorrà amb esportistes com Nahuel Carabaña, Pol Moya, Ari Fenés i Jess Martín. La natació també centra l’atenció amb els germans Bernat i Tomàs Lomero, Kevin Teixeira i Nàdia Tudó entre els principals aspirants a penjar-se la medalla. Pel que fa al ciclisme, la contrarellotge individual a Ordino marca l’inici d’una disciplina que pot donar moltes alegries. Raquel Balboa, Anna Albalat, Xavi Jovè, Adrià Regada i Òscar Cabanas són les primeres espases andorranes per lluitar contra el crono.
La competició apuja avui el teló amb les primeres medalles en joc
Cooperació entre països
En paral·lel a la competició, es va celebrar una trobada ministerial de política esportiva, on els nou països participants –Andorra, Malta, Islàndia, San Marino, Liechtenstein, Montenegro, Xipre, Luxemburg i Mònaco– van acordar enfortir la cooperació en matèria esportiva. Entre les mesures acordades destaquen la creació d’estades conjuntes d’entrenament i la possibilitat de compartir instal·lacions esportives entre nacions. L’acord, impulsat des d’Andorra per la ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell, i el secretari d’Estat d’Esports, Alain Cabanes, reforça el paper dels Jocs com a eina de cohesió, formació i desenvolupament dins del context europeu.