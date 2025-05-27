Acord per enfortir la cooperació esportiva
Els atletes dels petits països podran fer estades en altres nacions
Els petits estats d’Europa van acordar enfortir la cooperació en materia esportiva amb la celebració d’estades esportives conjuntes o amb la possibilitat que els atletes puguin utilitzar les instal·lacions d’altres nacions per entrenar-hi. Els nou països participants en els Jocs van acordar-ho ahir durant l’habitual trobada ministerial amb els responsables de la política esportiva que organitza la nació amfitriona de l’esdeveniment. A més de la ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell, i el secretari d’Estats d’Esports, Alain Cabanes, la trobada va comptar amb la presència de Gudmundur Igni Kistinsson, ministre d’Educació i Infància d’Islàndia; Georges Mischo, ministre d’Esports de Luxemburg; Hubert Büchel, ministre d’Interior, Economia i Esports de Liechtenstein; Rossano Fabri, secretari d’Estat d’Esports de San Marino; Valerie Bruell Melchior, ambaixadora de Mònaco a Andorra; Ivan Ivanisevic, ambaixador de Montenegro a Andorra; Antonio Mizzi, president per a la Integritat de l’Esport de Malta, i Stavros Michaelides, membre del Consell de l’Administració de l’Organització Esportiva de Xipre. La Declaració per a l’enfortiment de la cooperació dels petits estats d’Europa en matèria esportiva, aprovada ahir, pretén ser “una acció més directa de cara als nostres esportistes”, segons Bonell, que va assenyalar que “vam proposar tres objectius: parlar de l’esport per a tothom, de les salvaguardes que cada país instaura per a la protecció dels esportistes, i vam proposar que ens comprometéssim a col·laborar entre nosaltres”. Per a la titular d’Esports, la declaració ajuda a reforçar que l’esport tingui uns valors segurs, inclusius i accessibles per a tothom, i va lloar el paper de les petites nacions perquè “podem exercir un paper exemplar i de referència en la promoció d’un model esportiu fonamentat en aquests valors”. Quant a la protecció dels esportistes, Bonell va destacar que les mesures han d’anar “des de l’assetjament fins a la violència verbal o física”, i va lloar un projecte de llei presentat per San Marino en aquest aspecte o la preocupació d’Islàndia “per garantir l’accés dels infants als programes esportius extraescolars”.
Visita al CTO
Posteriorment a la trobada ministerial, Bonell i Cabanes van fer una visita guiada a la resta de responsables polítics al Centre de Tecnificació d’Ordino per conèixer les instal·lacions
