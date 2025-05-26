20 ANYS DESPRÉS DE L'ÚLTIMA OCASIÓ
Els Jocs tornen a Andorra
La cita multiesportiva dels petits països aterra al Principat per tercer cop
Andorra tornarà a acollir els Jocs dels Petits Estats d’Europa 20 anys després. Serà la tercera vegada que el Principat és l’epicentre de l’esport dels petits països després d’haver-ho estat el 1991 i el 2005. En aquesta ocasió, a més, ha tocat esperar més del previst per tornar a ser seu de l’esdeveniment, ja que els Jocs estaven programats per al 2021, però l’esclat de la pandèmia i l’endarreriment dels Jocs Olímpics de Tòquio van obligar a ajornar els Jocs dels Petits Estats. El següent any disponible era el 2023, però com que aquella edició ja estava assignada a Malta, es va optar perquè la data dels Jocs fos el 2025.
Al llarg de sis dies (un per a la cerimònia d’obertura i cinc per a les competicions esportives) el país acollirà els vuit països que formen part dels Jocs (Xipre, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Mònaco, Montenegro i San Marino), a més d’Andorra com a amfitrió. En total, més de 1.000 atletes (1.061) i la previsió que l’esdeveniment mogui més de 2.000 persones, sumant les diferents delegacions esportives, institucionals, jutges o àrbitres. A aquesta xifra s’han de sumar els més de 800 voluntaris, imprescindibles perquè tot surti bé i hi hagi un bon funcionament pel que fa a l’esdeveniment.
1.061 atletes participaran en els Jocs dels Petits Estats
En l’àmbit esportiu, 19 disciplines prendran part en aquests Jocs, amb clàssics com ara la natació, l’atletisme, el bàsquet, el judo, el tennis, el tennis de taula o el vòlei, altres de menys habituals, però amb alguna presència com el ciclisme i el rugbi, alguns que tornen després de molts anys d’absència com la natació artística, només present el 2001, o alguns que s’estrenen en el programa de disciplines com el karate, en uns Jocs de país amb, com a mínim, una seu a cadascuna de les parròquies.
Com en tots els Jocs dels Petits Estats, la cerimònia d’obertura donarà el tret de sortida a l’esdeveniment a l’Estadi Nacional, amb diverses actuacions de grups culturals del país, l’habitual desfilada dels països participants amb els banderers (l’atleta Nahuel Carabaña i la judoka Lia Povedano en el cas d’Andorra), i el moment més important, l’encesa del peveter que simbolitzarà l’obertura oficial dels Jocs. Entre dimarts i dissabte al matí serà el torn de la competició esportiva, i dissabte al vespre es tancarà l’esdeveniment amb el traspàs de bandera dels Jocs dels Petits Estats a Mònaco, que serà la seu de l’esdeveniment el 2027, i amb una festa per als atletes i els voluntaris al village que hi haurà instal·lat al Prat del Roure d’Escaldes-Engordany com a traca final de sis dies d’esport i d’emocions.
825 voluntaris ajudaran en la celebració dels jocs
Tot això, amb un pressupost de poc més de 4,5 milions d’euros (4.584.000), lleugerament superior al del 2005, que era de 4,2 milions. La majoria serà aportada pel COA, amb 2,4 milions, i la resta pel Govern (1,8 milions), els comuns (84.000 euros, a més de les instal·lacions i personal), patrocinadors privats com Andbank, i entitats com Andorra Telecom i Andorra Turisme.