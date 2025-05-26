L'EQUIP D'ANDORRA
Una delegació de rècord
154 atletes representaran el país en els Jocs dels Petits Estats
Andorra presentarà la delegació més gran de la seva història en uns Jocs dels Petits Estats, amb 154 atletes, que estaran presents en els 19 esports que formaran part de l’esdeveniment. El nombre d’enguany gairebé triplicarà la representació a Malta 2023, on van ser 65, i serà també superior a la de Montenegro 2019 (només 25) i San Marino 2017 (49). En comparació amb les altres dues edicions que s’han celebrat al país, el 1991 hi va haver 103 esportistes, mentre que el 2005 els representants a l’equip nacional eren 121.
L’esport que tindrà més participants del país serà el vòlei, amb un total de 32 esportistes que formaran les seleccions masculina i femenina de pista, així com les parelles masculina i femenina de vòlei platja. Pel que fa als equips, també hi haurà el bàsquet, únicament amb la selecció femenina de 5x5 per la manca d’equips inscrits en homes, i amb tots dos combinats, masculí i femení, en 3x3. L’altre equip tricolor en aquests Jocs serà la selecció de rugbi de set masculina, que buscarà repetir medalla, tal com va fer a Malta, mentre que les seves companyes no podran revalidar l’or perquè tampoc hi haurà competició femenina per manca d’equips.
Hi haurà molts més atletes que a malta, on van ser 65
Pel que fa als esports individuals, l’atletisme serà la modalitat més representada, amb un total de 25 competidors, en què destaquen Nahuel Carabaña i Pol Moya, en homes, o Duna Viñals i Ari Fenés, en dones. L’altre esport rei dels Jocs és la natació, en què l’equip de la Federació Andorrana comptarà amb 18 esportistes. Pel que fa a la natació, n’hi haurà 14, amb una mescla entre veterania amb noms com Nàdia Tudó, Alexandra Mejía, els germans Bernat i Tomàs Lomero, Aleix Ferriz, Patrick Pelegrina o Kevin Teixeira, i apostes de futur que competiran per foguejar-se de cara a pròxims reptes. La FAN també tindrà quatre nedadores de la modalitat de natació artística, que competiran tant en individual com en duet.
Una altra de les modalitats individuals que estaran més representades és el ciclisme, amb un total de 15 corredors que tindran presència a les tres proves que hi haurà durant el programa, la cursa en línia, la prova contrarellotge i la BTT, amb la possibilitat d’assolir diverses medalles. El judo també tindrà un equip important, amb 11 esportistes, en una de les modalitats que s’han disputat de manera ininterrompuda a totes les edicions dels Jocs dels Petits Estats. L’altra art marcial que estarà representada serà el karate, que s’estrenarà en uns Jocs i que tindrà participació nacional, amb cinc esportistes en les dues modalitats presents als Jocs, kata i kumite.
Andorra també estarà representada en els altres quatre esports que estaran presents als Jocs. En el cas de la gimnàstica hi haurà quatre esportistes, una en la modalitat d’artística i tres més en la de rítmica. Pel que fa al tennis, seran set els representants amb participació individual i en dobles, tant masculina com femenina, mentre que en el tennis de taula hi haurà tres competidors, amb dos al torneig individual, una parella als dobles i representació a la prova per equips. Per últim, la Federació Andorrana de Tir portarà als Jocs dels Petits Estats cinc esportistes en les dues modalitats que es disputaran durant aquesta setmana. Tres participaran en la competició de tir al plat, mentre que els altres dos disputaran el tir de precisió.