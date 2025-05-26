JOCS PETITS ESTATS ANDORRA 2025
Cerimònia inaugural dels Jocs
L'acte compta amb la presència dels esportistes, voluntaris i representants dels països participants
La cerimònia d'obertura dels Jocs dels Petits Estats d'Andorra 2025 ha començat amb cinc minuts de retard respecte a l'hora prevista, que era a les 21.30 hores, a l'Estadi Nacional. L'acte compta amb la participació dels més de mil atletes, a excepció d'alguns que competeixen demà al matí, els voluntaris i els representants dels nou estats participants.
En el vídeo inaugural s'hi ha mostrat un grup de nens portant la torxa olímpica cap al bosc, fent una referència a la natura del país. En l'espot també apareix la mascota oficial dels jocs, "Valiret", que s'emporta la torxa per portar-la a l'Estadi Nacional. "Valiret" ha sortit acompanyat dels voluntaris, 825 persones que faran possible els Jocs.
La primera delegació a desfilar ha estat Islàndia amb 106 atletes i sota l'himne oficial dels Jocs Andorra 2025. Liechtenstein ha estat la segona delegació a desfilar per l'Estadi Nacional, amb 57 atletes. Després de la delegació més petita, han sortit els 166 atletes de Luxemburg, la segona delegació més multitudinària. Malta, amb 108 atletes, ha estat el quart estat en desfilar davant dels espectadors presents a Andorra la Vella. Mònaco ha desfilat posteriorment, amb el Príncep Albert present a la llotja, observant com ballaven els 129 atletes europeus.
Montenegro, l'últim estat en afegir-se als Jocs, ha estat la sisena delegació en passar per l'Estadi Nacional, amb 67 atletes. Seguidament ho ha fet San Marino, amb 86 competidors i Xipre ha estat el penúltim estat en desfilar davant del públic present a l'Estadi Nacional. L'amfitriona ha estat l'última en sortir, però la més aclamada, amb l'atleta Nahuel Carabaña i la judoka Lia Povedano com a banderers. Enguany Andorra porta la delegació més gran de la història, amb 154 atletes, que competiran en les 19 modalitats esportives.
Demostrar qui som i què som
El Comitè Olímpic d'Andorra ha mostrat un vídeo promocional del Principat per "demostrar qui som i què som", tal com ha apuntat el periodista Marc Basco en la retransmissió de la cerimònia a DiariTV.
El Gran Carlemany ha estat interpretat per la cantant Laura Martín, representant la dama blanca d'Auvinyà, i acompanyada del violí.
A la recerca de la torxa
L'espectacle central ha començat a les 22.05 hores, amb una jove, la Meritxell, a la recerca de la torxa. Mentre la noia cercava el foc, han aparegut les falles típiques andorranes, de grups provinents d'arreu del país.
Una vegada han marxat les falles, a l'escenari han aparegut les vuit dones d'aigua, "anomenades goja a Andorra", tal com ha explicat el periodista Albert Roig a DiariTV. Les goges han fet un espectacle acrobàtic digne del Cirque du Soleil, sobre una lluna reflectida en una pantalla.
El "Valiret" ha aparegut amb el buner d'Ordino, l'únic que queda al país, però després d'una petita actuació, ha tornat a desaparèixer, tot deixant pas a dos ballarins amb una música més moderna. Els esbarts del país han fet acte de presència tot seguit, vestits de turistes, d'esquiadors o fins i tot d'skaters.
L'himne dels Jocs
Un grup de voluntaris tècnics han entrat a l'Estadi amb la bandera dels Jocs, i mentre l'himne sonava, s'ha hissat la bandera. El moment ha conclòs amb el jurament de conducta per part d'un àrbitre, una entrenadora i un atleta.
Emili Pérez recull la torxa
La Meritxell ha atrapat el "Valiret" pels carrers d'Ordino, i el tamarro li ha entregat la torxa, que posteriorment la Meritxell li ha donat a l'històric atleta andorrà, Emili Pérez, perquè la portés a l'Estadi Nacional.
Parlaments lloant als voluntaris
La presidenta del comitè organitzador dels Jocs, Anna Garcia Ricart, ha estat l'encarregada d'encetar els parlaments de les autoritats, tot destacant i lloant als voluntaris que fan possible els Jocs i la joventut implicada en l'esdeveniment.
El president sortint del Comitè Olímpic Internacional, Thomas Bach, ha desitjat uns bons Jocs a tots els esportistes i s'ha mostrat agraït a la gent per la gratitud que han tingut vers ell, en l'últim acte públic abans de ser rellevat com a president.
El cap de Govern, Xavier Espot, ha apel·lat als valors de l'esport "en societats pacífiques i compromeses", apuntant que "davant dels reptes globals tots els països són petits" i remarcant que només la "unió pot fer-hi front". Espot ha donat la benvinguda al Principat al conjunt dels atletes, ha agraït la feina dels voluntaris i ha acabat el discurs amb un "visca Andorra".
Vives inaugura els Jocs
El Copríncep Episcopal, Joan-Enric Vives, ha inaugurat els Jocs dels Petits Estats d'Andorra 2025 pronunciant les paraules "declarem oficialment oberts els Jocs dels Petits Estats d'Andorra 2025".
Doria i Verdú encenen el peveter olímpic
La torxa ha entrat a l'Estadi de la mà d'Emili Pérez i ha passat per reconeguts esportistes andorrans, com Albert Llovera o Montse Garcia, fins a arribar a Mònica Doria i Joan Verdú, que han estat els encarregats d'encendre el peveter olímpic. Els focs artificials han estat els protagonistes de la cloenda, juntament amb el ball del conjunt d'esportistes, voluntaris i públic amb la cançó oficial dels jocs, "seguirem lluitant".