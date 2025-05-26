POLÍTICA ESPORTIVA
Acord perquè els esportistes facin estades en altres països dels petits estats
La decisió ha sorgit a la trobada ministerial d'esport prèvia als Jocs
Els esportistes dels petits estats europeus podran realitzar estades d'entrenaments en instal·lacions d'altres nacions d'aquest grup. Aquest és l'acord que ha sortit de la trobada ministerial dels responsables d'esports dels nou països que participen als Jocs dels Petits Estats que arrenquen aquesta nit. La ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell, ha destacat que "vam proposar tres objectius, parlar de l'esport per tothom, de les salvaguardes que cada país instaura per la protecció dels esportistes, i vam proposar que ens comprometéssim a col·laborar entre nosaltres", a més d'afegir que "tots compartim les mateixes propostes, i a la declaració ens comprometem a que els esportistes puguin anar entre els diferents petits estats compartint les instal·lacions". Bonell ha explicat que per tal de tirar endavant aquesta proposta, cada país nomena un representant a nivell tècnic per poder fer possibles aquestes activitat dels esportistes.
Bonell s'ha referit també a l'inici dels Jocs i ha manifestat que "les sensacions són bones perquè els esportistes fa temps que s'estan preparant i tenen ganes de sortir ja a competir" i ha clos que "per nosaltres l'important és la participació i no tant el resultat, però ells tenen ganes de guanyar com més medalles millor".