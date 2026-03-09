Guerra a l'Orient Mitjà
El 'Tehran Times' publica les fotos dels menors morts a l'escola amb el missatge: "Trump, mira'ls als ulls"
El mitjà iranià assegura que diverses investigacions apunten a una possible implicació dels Estats Units
El diari iranià Tehran Times ha publicat a la portada les fotografies de desenes de nens morts en el bombardeig contra una escola de menors a Minab, al sud de l’Iran, que va causar almenys 175 víctimes —la majoria infants—, sota el titular “Trump, mira’ls als ulls”. L’atac es va produir en el marc de l’ofensiva militar iniciada dies abans contra el règim iranià.
Nou dies després del bombardeig, ni els Estats Units ni Israel han assumit l’autoria de l’atac. El mitjà iranià assegura que diverses investigacions de mitjans internacionals apunten a una possible implicació dels Estats Units, amb munició guiada utilitzada per l’exèrcit nord-americà o al comandament militar CENTCOM com a possible responsable.
El president nord-americà Donald Trump ha negat qualsevol implicació i ha qualificat aquestes acusacions de “fake news”, mentre que Washington responsabilitza l’Iran de l’atac i afirma que el règim és l’únic que ataca civils.