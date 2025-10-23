Patrimoni
Les obres de l'església de Sant Miquel de Prats costaran més de 13.000 euros
El monestir presenta problemes estructurals i d'humitat
El departament de Patrimoni Cultural ha iniciat el procés de conservació de l’església de Sant Miquel de Prats, a Canillo, amb l’adjudicació del projecte i la direcció de les obres. L'Església és considerada un bé d'interès cultural. La iniciativa és el pas previ a les obres sobre el terreny, previstes per al 2026, amb l’objectiu de preservar i reforçar els valors patrimonials del monument. El contracte s’ha adjudicat al despatx ALTURA Arquitectes, per un import de 13.410 euros.
L’actuació pretén garantir la conservació en òptimes condicions i posar en relleu els valors patrimonials de l’edifici. La reforma era necessària, perquè el monestir presenta problemes estructurals i d'humitat que van a més a mesura que passa el temps.