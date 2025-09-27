S'HA PRESENTAT FORA D'HORA 14 DELS 15 DIES LECTIUS
El Govern demana el tacògraf del bus del Janer per aclarir els retards
El vehicle que cobreix el trajecte entre Encamp, Canillo i l’escola no arriba puntual
El Govern ha sol·licitat l’anàlisi del tacògraf de l’autobús escolar número 1.067, que cobreix el trajecte entre Encamp, Canillo i el col·legi Mare Janer de Santa Coloma, després que les famílies hagin denunciat greus retards reiterats en el servei. Els pares alerten que dels quinze dies lectius transcorreguts, en catorze els alumnes han arribat tard a classe.
Els familiars qualifiquen la situació d’intolerable i inadmissible, ja que asseguren que afecta directament l’aprenentatge i l’adaptació acadèmica dels fills, i suposa un incompliment flagrant d’un servei públic essencial que hauria de garantir puntualitat, seguretat i fiabilitat. També critiquen que, malgrat les queixes formulades al ministeri i a l’empresa concessionària, fins ara no s’ha aportat cap solució efectiva.
Davant la pressió de les famílies, l’executiu ha decidit revisar el dispositiu electrònic del vehicle, que registra dades de conducció, per identificar les causes dels endarreriments. Paral·lelament, dilluns tècnics del servei d’Educació faran el recorregut in situ per comprovar sobre el terreny possibles incidències. Després, hi haurà una reunió amb el ministeri i la companyia de transport per definir mesures correctores, que seran comunicades als pares tan bon punt estiguin llestes.
El ministeri ja havia adoptat ajustaments per intentar resoldre el problema. Dijous, per exemple, es va avançar cinc minuts l’horari de sortida del bus, però els alumnes van tornar a arribar tard al centre. També s’havien eliminat algunes parades intermèdies en dies anteriors, sense èxit.
Les famílies insisteixen que exigiran mesures immediates i definitives, i avisen que emprendran totes les accions necessàries per defensar els drets dels seus fills si no s’hi troba una solució ràpida i duradora.