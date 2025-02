Arrestat un home per retenir l’exparella en un magatzem del Pas

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La policia va arrestar la matinada d’ahir al Pas de la Casa un home de 23 anys per haver retingut l’exparella contra la seva voluntat dins del magatzem de l’establiment que ella regenta. L’home, extreballador del local, va accedir al magatzem i, en ser recriminat per la dona, la va retenir a l’interior fins que aquesta va aconseguir sortir amb l’ajuda d’un cambrer i va alertar la policia. L’arrestat està acusat d’un delicte contra la integritat física i moral, per violència de gènere, i un altre contra la llibertat.