Una alarma al mòbil avisarà d’emergències de Protecció Civil

Protecció Civil espera que el sistema d’avisos massius per emergències entri en funcionament enguany. Durant la roda de premsa de balanç del 2024 celebrada ahir, el director del departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències, Cristian Pons, va parlar dels avenços que s’estan donant en eines tecnològiques com ara el sistema d’avisos massius per emergències (Public Warning System), tot i que va reconèixer que “té un cost associat important” posar-lo en funcionament. En cas d’alerta o catàstrofe, els ciutadans que es trobin al país rebran un missatge acompanyat d’un so d’alarma al telèfon mòbil que no desapareixerà fins que l’usuari no confirmi que ha rebut l’avís.

Una tecnologia que arribarà en un context de creixement de les prealertes de color taronja als últims anys al Principat. El 2022 n’hi va haver vuit; durant el 2023, nou, i el 2024, un total de 15. Unes xifres que confirmen “l’evolució de fenòmens meteorològics extrems que poden tenir impacte en el territori o sobre la població”, va explicar Pons. La majoria d’avisos van ser activats per fenòmens d’altes temperatures a l’estiu, per forts vents i per episodis de neu. “Hi ha menys nevades, però el dia que neva va associat amb el vent, s’ha vist en els fenòmens que hem tingut al desembre”, va relatar.

Amb la voluntat d’evitar possibles desastres naturals en el futur, Protecció Civil vol tirar endavant la signatura d’un conveni amb els comuns per a “la protecció de la població”. Aquest consistiria en la formalització de col·laboracions ja existents, com també establir nous eixos de treball. “L’objectiu és poder anticipar-nos. Per això, primer hem d’identificar els punts de feblesa i després dur a terme accions per evitar que es repeteixin”, va relatar Cristian Pons.

Un dels objectius de Protecció Civil amb vista al 2025 és millorar els convenis amb Espanya i França, a la vegada que es treballen els plans d’emergència per regular amb totes les garanties el desplegament per avisos. Preguntat pels tancaments d’accesos pel Pas de la Casa les últimes setmanes, Pons va assenyalar que “més enllà de transmetre’ls els nostres desitjos o inquietuds, no és una cosa que sigui de la nostra competència. Si hi ha un avís de perillositat meteorològica sempre és millor tancar i previndre”. Pel que fa al nombre d’intervencions, Protecció Civil va efectuar-ne 20 l’any passat.