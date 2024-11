Detingut un turista per mostrar una navalla de 15 centímetres

Un turista de 26 anys va ser detingut diumenge per portar una navalla automàtica amb una fulla de 15 centímetres, segons va informar la policia a través d’un comunicat. El jove portava l’arma blanca, totalment prohibida, i la va exhibir a dues persones en una benzinera d’Andorra la Vella, mentre la conductora del vehicle en el qual viatjava d’acompanyant pagava a la caixa. Primer la va empunyar davant d’un dels treballadors i després, davant un conductor d’autobús. El cos d’ordre va arribar al lloc dels fets i el va arrestar com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat col·lectiva.

D’altra banda, divendres passat de matinada la policia va detenir a Escaldes-Engordany un home de 36 anys com a presumpte autor de delictes contra la integritat física i moral, i contra la salut pública, després que es presentés al domicili de l’exparella i l’agredís. El mateix divendres a primera hora del matí un altre home, de 39 anys, va ser arrestat a Sant Julià de Lòria com a presumpte autor de delictes contra la integritat física i contra la llibertat per haver agredit i amenaçat de mort la parella. Els darrers dies la policia ha arrestat un altre home, de 40 anys, en possessió d’1,5 grams de cocaïna en un establiment de restauració de la capital, i quatre conductors, d’entre 23 i 38 anys, per positius d’alcoholèmia, un dels quals amb el permís suspès fora de l’horari laboral.