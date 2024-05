Andorra és el país amb més residents catalans ficticis

Andorra és el primer i principal país escollit pels contribuents catalans que simulen canviar de domicili per pagar menys impostos, des dels de successions i donacions al de gravamen de patrimoni, segons dades de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) recollides pel mitjà digital espanyol Activos. Entre les comunitats autònomes del país veí del sud, Madrid és la preferida dels presumptes evasors.

En els últims cinc anys, l’Agència Tributària de Catalunya ha aconseguit fer aflorar 135,5 milions d’euros d’un total de 173 liquidacions per part d’altres contribuents, persones físiques, que van simular haver-se mudat a altres territoris per abaratir la seva factura tributària quan en realitat la seva residència real és a Catalunya.

De la xifra total en aquest període, 87 liquidacions van anar simulant el canvi de residència essencialment a Madrid, amb un import de 13 milions d’euros; i 86 més corresponen a canvis ficticis a altres països, fonamentalment Andorra, segons el mitjà de comunicació espanyol, amb un import de 122,4 milions d’euros.

Però aquesta és una activitat que ve de més enrere. De fet, del 2015 al 2018 es van practicar 46 propostes de canvi de residència fiscal, segons l’informe sobre el pla de prevenció del frau del 2015 al 2018. De la xifra total, 20 van ser per indicis de deslocalitzacions fictícies a altres països amb un deute tributari de 8,5 milions d’euros; i 26 per indicis de possibles deslocalitzacions fictícies a altres autonomies amb un deute tributari de 15,6 milions.

A l’article publicat al mitjà espanyol s’assenyala que, a l’apartat d’avantatges, Andorra, a més de comptar amb una important exempció del 100% a l’impost de la renda (IRPF) dels residents amb ingressos per sota de 24.000 euros anuals té un dels tipus marginals màxims més baixos, amb el 10%. Els primers 24.000 euros no tributen, mentre que entre 24.001 i 40.000 euros el gravamen és del 5% i per sobre de 40.001 euros, el 10%. Alhora, no existeixen ni els tributs que graven les herències ni les donacions, ni tampoc el de patrimoni.

Respecte a Madrid, les fugides simulades de domicili estan lligades essencialment als gravàmens sobre les herències i donacions. Abans ho estaven a l’impost de patrimoni, que a Madrid no es pagava. Però les coses han canviat amb el tribut a les fortunes de més de tres milions impulsat pel govern espanyol.