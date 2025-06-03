WOMEN'S NATIONS LEAGUE
La selecció femenina tanca la Nations amb unes taules davant Malta (0-0)
Les noies d'Albert Panadero signen la seva millor fase final i frega el triomf davant el millor equip del grup
La selecció femenina ha empatat sense gols a l'Estadi de la FAF davant Malta (0-0), en el darrer partit de la Nations League, i en un partit on les noies d'Albert Panadero, novament, han fet mèrits com per haver sumat el triomf. Després d'un primer tram amb moltes imprecisions i poques petjades, Andorra ha fet un pas endavant, ha tingut alguna ocasió clara i, a més, Alba Martín ha sabut resoldre amb solvència les situacions que l'han plantejat les malteses. A la segona part ha arribat l'opció més clara de les tricolors amb un xut al pal de María Ruzafa (61') i el debut amb l'absoluta d'Emma Duró. La selecció clou la Nations sumant tancant el grup C2 però sumant cinc punts i acomiadant Míriam Tizón com a jugadora del combinat nacional.
FITXA TÈCNICA
ANDORRA, 0: Alba Martín, Da Cruz, Laia Sin, Paula Marques, Neus Rosas, Ari Gonçalves, Carla Ber, Morató, María Ruzafa, Ari Correia i Laia Solé
MALTA, 0: Xuereb, Bajada, S. Farrugia, Grange, Buttigieg, Barbara, Sciberras, Cuschieri, L. Farrugia, Willis i M. Farrugia.
CANVIS: Emma Duró per Laia Sin (64’); Gemma Lluch per Ari Gonçalves (64’); Zoe Planagumà per Marques (72’); Lacour per M. Ruzafa (72’) i Marina Fernández per Laia Solé (90’) -Andorra-; Zammit per Sciberras (46’); Cachia per Xuereb (46’); C. Zammit per Barbara (70’); Carella per Buttigieg (70’) i Ayres per L. Farrugia (84’) -Malta-.
GOLS: cap.
ÀRBITRE: Satu Miettunen (Finlàndia).
TARGETES: Groga a Maria Da Cruz i Laia Solé -Andorra-; Barbara i Willis -Malta-
ESTADI: Estadi de la FAF, amb 315 espectadors.