WOMEN'S NATIONS LEAGUE

La selecció femenina tanca la Nations amb unes taules davant Malta (0-0)

Les noies d'Albert Panadero signen la seva millor fase final i frega el triomf davant el millor equip del grup

Carla Ber intenta salvar una pilota davant Stefania Farrugia, de Malta.Fernando Galindo

Ivan Álvarez
Publicat per
Ivan Álvarez

Creat:

Actualitzat:

La selecció femenina ha empatat sense gols a l'Estadi de la FAF davant Malta (0-0), en el darrer partit de la Nations League, i en un partit on les noies d'Albert Panadero, novament, han fet mèrits com per haver sumat el triomf. Després d'un primer tram amb moltes imprecisions i poques petjades, Andorra ha fet un pas endavant, ha tingut alguna ocasió clara i, a més, Alba Martín ha sabut resoldre amb solvència les situacions que l'han plantejat les malteses. A la segona part ha arribat l'opció més clara de les tricolors amb un xut al pal de María Ruzafa (61') i el debut amb l'absoluta d'Emma Duró. La selecció clou la Nations sumant tancant el grup C2 però sumant cinc punts i acomiadant Míriam Tizón com a jugadora del combinat nacional.

FITXA TÈCNICA

ANDORRA, 0: Alba Martín, Da Cruz, Laia Sin, Paula Marques, Neus Rosas, Ari Gonçalves, Carla Ber, Morató, María Ruzafa, Ari Correia i Laia Solé

MALTA, 0: Xuereb, Bajada, S. Farrugia, Grange, Buttigieg, Barbara, Sciberras, Cuschieri, L. Farrugia, Willis i M. Farrugia.

CANVIS: Emma Duró per Laia Sin (64’); Gemma Lluch per Ari Gonçalves (64’); Zoe Planagumà per Marques (72’); Lacour per M. Ruzafa (72’) i Marina Fernández per Laia Solé (90’) -Andorra-; Zammit per Sciberras (46’); Cachia per Xuereb (46’); C. Zammit per Barbara (70’); Carella per Buttigieg (70’) i Ayres per L. Farrugia (84’) -Malta-.

GOLS: cap.

ÀRBITRE: Satu Miettunen (Finlàndia).

TARGETES: Groga a Maria Da Cruz i Laia Solé -Andorra-; Barbara i Willis -Malta-

ESTADI: Estadi de la FAF, amb 315 espectadors.

