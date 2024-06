L'FC Andorra s'acomiada de Segona amb triomf (1-0)

L'FC Andorra ha tancat la seva aventura a la Segona Divisió amb un triomf per 1-0 davant del Racing de Ferrol a l'Estadi Nacional amb un gol de Scheidler al tram final en un duel tirant a soporífer en molts moments (cap dels dos equips es jugava res), i on part de l'afició ha aprofitat per pronunciar-se i reivindicar el tema de l'Estadi Nacional amb pancartes i algun càntic contra Govern.

Amb res absolutament en joc en l'àmbit esportiu, part de l'afició ha aprofitat el duel per reivindicar amb crits de "Cabanes dimissió", i diverses pancartes, com una que deia "Bonell fora, el Nacional pel futbol, Piqué espavila", "l'FC Andorra només a Andorra", "80 anys d'història jugant al país, som d'Andorra", "reunió club i Govern" o no "marxarem a Espanya". L'inici del partit tampoc ha donat per molt més enllà d'un xut llunyà de Molina que ha tret el porter visitant, i d'un parell d'arribades gallegues que ha tret la defensa tricolor en una primera part tirant a soporífera, i que ha acabat sense gols malgrat una última ocasió de Jandro amb un xut a l'última jugada. A la represa, tots dos equips han anat més al per al gol generant ocasions a un costat i l'altre, però la que ha acabat valent ha estat la de l'FC Andorra, després d'una obertura a la dreta per a Lobete, i una bona centrada del guipuscoà que Scheidler ha rematat amb el cap per fer l'1-0 que ha acabat sent definitiu.