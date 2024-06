Govern esperarà al concurs per decidir sobre la gespa del Nacional

La ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell, s'ha referit al serial de la gespa de l'Estadi Nacional i ha volgut rebaixar la tensió després que durant la setmana hagués afirmat que el canvi de la superfície de la instal·lació es faria aquest agost, provocant així l'esclat de la FAF. Bonell ha recordat que "el concurs és obert i permet fer el canvi ara o durant la temporada", i que "acabarem de prendre la decisió quan tinguem tots els elements sobre la taula". En aquest sentit, ha explicat que "estem esperant el retorn de les empreses que suposadament es presentaran al concurs, i llavors acabarem de veure i decidir".

La titular d'esports, a més, ha recordat que "la posició del Govern sempre ha estat que ens agradaria un acord entre les entitats que són coneixedores del conveni", i ha clos que "si no hi acaba havent un acord, evidentment el Govern haurà d'acabar decidint". Sobre la polèmica amb la FAF, Bonell ha destacat que "el concurs diu que la gespa es pot canviar a l'agost i treballem en aquest escenari perquè no el podem descartar, per això la FAF ha fet les declaracions que ha fet, però també hi ha l'escenari de canviar la gespa al llarg de la temporada", mentre que ha afegit que "som coneixedors de les demandes de la UEFA, però els hem demanat 15 dies, i espero que la UEFA entengui que de seguida que ho tinguem clar els ho comunicarem".