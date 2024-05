La UE Santa Coloma aixeca la Copa Constitució i signa el doblet (1-0)

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

En una final aspre i molt lluitada, amb poques ocasions de gol, una diana de Faysal quan s'ensumaven els penals (116') ha donat el títol de la Copa Constitució a la UE Santa Coloma que corda amb el doblet una temporada històrica. La quarta copa dels colomencs -ja l'havien guanyat al 2013, 2016 i 2017- atorga, de retruc, el bitllet per a la Conference League a l'Atlètic Escaldes. La final l'ha definit Faysal després de desviar amb la punta de la bota una acció per l'esquerra de Jorge Bolívar, que ha deixar el Pas a un pam de convertir-se en el primer equip que guanya un títol i es classifica per a Europa en la seva primera temporada a la Lliga Unida. L'esforç i resistència de l'equipo encampadà no ha tingut un premi que sí ha rebut la UE, i de manera molt merescuda.