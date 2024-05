L'FC Andorra signa a Oviedo el descens a la Primera RFEF (3-0)

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La derrota al Carlos Tartiere davant l'Oviedo condemna ja definitivament l'FC Andorra al descens a la Primera RFEF en la que ha estat la crònica d'una mort anunciada (3-0). L'equip tricolor s'acomiada, a falta d'una intrascendent darrera jornada, del futbol professional després d'encaixar l'enèsima desfeta en un partit on han quedat radiografiats els problemes de tota la temporada. L'Andorra no ha tingut gens d'ullal en atac -ha tingut alguna bona opció com un xut creuat a dins de l'àrea de Lobete encara amb empat a zero, i la poca contundència defensiva l'ha acabat per sentenciar. Masca ha inaugurat el marcador abans de complir-se el primer minut de la represa, mentre que en el darrer tram Paulino de la Fuente ha clavat la tomba dels tricolors amb dos gols, un al 74' i un altre, terminal, al 89'. L'FC Andorra signa un trist descens i afrontarà la darrera jornada, el comiat a l'elit i a la temporada a l'Estadi Nacional davant el Ràcing de Ferrol.