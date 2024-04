Dues fogonades de l’Eibar condemnen a l’FC Andorra (0-2)

detail.info.publicated Marc Basco / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra ha perdut contra l’Eibar en un duel en què els bascos n’han tingut prou amb un parell de fogonades per endur-se els tres punts de l’Estadi Nacional. Sense fer tampoc res de l’altre món, els tricolors han tingut ocasions clares per avançar-se, especialment una de Karrikaburu, però els tricolors no s’han mostrat encertats i han acabat caient.

Els tricolors no han arrencat gens bé, amb l’Eibar generant dues ocasions clares abans del minut 4, però poc a poc s’han anat trobant més còmodes al camp i han tingut el gol amb una rematada de Molina des de la frontal que s’ha acabat estavellant a l’esquena d’un defensa. El partit semblava adormir-se per moments, però s’ha tornat a electritzar, primer amb un xut de Corpas que ha tret Ratti, i després amb una doble ocasió tricolor, la primera amb una passada llarga per a Karrikaburu que un defensa ha enviat a córner quan anava a rematar, i la segona amb un cop de cap d’Alende que ha atrapat Luca, i que ha acabat amb el central gallec lesionat. L’última del a primera part ha estat també d’un gallec, en aquest cas Pampín, amb una rematada de cap massa forçada.

A la represa, Karrikaburu ha tingut la més clara als 20 segons, però el seu xut ha acabat a córner, i poc després ho ha provat també Molina, sense encert. Però en una acció aïllada, l’Eibar ha fet el 0-1. Una topada entre dos defenses ha deixat una pilota solta a l’esquerra, i la centrada de Corpas l’ha aprofitat Bautista al segon pal per fer el primer. El gol ha deixat estabornits als tricolors, que han tornat a fer una passa endavant amb l’entrada d’homes de refresc com Álex Calvo. Precisament l’andalús ha patit un penal que l’àrbitre ha assenyalat en primera instància, però que el VAR ha tirat endarrere, i just a la jugada següent, l’Eibar ha tornat a marcar després d’una jugada directa que ha acabat amb el segon de Bautista.

El segon ha acabat d’enfonsar a uns tricolors que han buscat l’heròica amb més cor que cap, però que han acabat sumant una nova derrota. L’FC Andorra és ara penúltim a dos punts de la salvació i diumenge vinent visitarà a l’Espanyol.