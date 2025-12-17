REPORTATGE
Gol amb premi doble
La diana de Minsu a Zorrilla és la número 100 de l’FC Andorra a Segona Divisió.
La diana de Minsu Kim de dissabte a Valladolid que va acabar donant la victòria a l’FC Andorra després de deu partits sense fer-ho té premi doble. I és que més enllà de suposar trencar la mala dinàmica i permetre sumar els tres punts, entrarà al llibre d’història de l’entitat, ja que és el gol 100 de l’equip tricolor a la Segona Divisió. Si fa tot just unes setmanes l’equip va convertir-se en centenari en partits disputats a la categoria amb la visita a Gijón per enfrontar-se a l’Sporting, al Nuevo José Zorrilla de Valladolid, en el matx 102, l’FC Andorra va esdevenir també centenari quant a gols.
La primera d’aquestes dianes va arribar a l’estrena del conjunt tricolor a la categoria, amb el gol de Pau Casadesús a la sortida d’un córner en el que va ser el debut somiat al futbol professional amb la victòria per 0 a 1. Enmig, i fins al gol de Minsu, un nom que es repeteix, el de Sinan Bakis, que tot i deixar l’entitat l’estiu del 2023, segueix sent el màxim golejador a Segona Divisió amb els 12 gols que va anotar en aquella temporada. El segon, Iván Gil, va disputar els dos cursos de la primera etapa del club a Segona, en què va fer deu gols, mentre que el podi el tanca Carlos Martínez, present només a la primera campanya a l’elit, en què va fer nou dianes. El quart és el primer integrant de la plantilla actual, Manu Nieto, que n’ha fet sis, mentre que Minsu, autor del gol 100, és el cinquè màxim golejador tricolor a segona amb tot just 18 partits disputats.