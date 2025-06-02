LLIGA ACB

Sekou Doumbouya, primera baixa en el MoraBanc

L'ala-pivot francès, que només havia signat per una temporada, s'ha mostrat molt irregular

Doumbouya, en un partit d'aquesta temporada

El MoraBanc Andorra ha fet oficial aquest dilluns la primera baixa en l'equip de cara a la propera temporada. Es tracta de Sekou Dombouya, que només va signar l'estiu passat per una temporada, i les dues parts han decidit posar fi a la seva relació professional. L'ala-pivot francès ha estat molt irregular durant el curs i ha signat uns números d'11,3 punts, 4,5 rebots, 0,8 assistències i 10'1 de valoració de mitjana. En el comunicat, el club tricolor ha explicat que "les dues parts han esperat a la finalització del darrer partit del BC MoraBanc Andorra de la temporada 2024-2025 a la Lliga Endesa [per anunciar la decisió] tot i tenir els objectius assolits des de fa ja uns dies". La de Doumbouya no serà, lògicament, l'única baixa que hi haurà en la plantilla i en els propers dies s'aniran anunciant algunes més com les de Lammers i Evans, que també acaben contracte i no seguiran.

