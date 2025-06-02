LLIGA ACB
Sekou Doumbouya, primera baixa en el MoraBanc
L'ala-pivot francès, que només havia signat per una temporada, s'ha mostrat molt irregular
El MoraBanc Andorra ha fet oficial aquest dilluns la primera baixa en l'equip de cara a la propera temporada. Es tracta de Sekou Dombouya, que només va signar l'estiu passat per una temporada, i les dues parts han decidit posar fi a la seva relació professional. L'ala-pivot francès ha estat molt irregular durant el curs i ha signat uns números d'11,3 punts, 4,5 rebots, 0,8 assistències i 10'1 de valoració de mitjana. En el comunicat, el club tricolor ha explicat que "les dues parts han esperat a la finalització del darrer partit del BC MoraBanc Andorra de la temporada 2024-2025 a la Lliga Endesa [per anunciar la decisió] tot i tenir els objectius assolits des de fa ja uns dies". La de Doumbouya no serà, lògicament, l'única baixa que hi haurà en la plantilla i en els propers dies s'aniran anunciant algunes més com les de Lammers i Evans, que també acaben contracte i no seguiran.