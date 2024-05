Exhibició tricolor per tancar l'ACB (99-71)

detail.info.publicated Marc Basco / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El MoraBanc ha tancat l’ACB amb una exhibició d’aquelles per recordar amb la victòria per 99-71 davant del València Basket en un duel que ha tingut a Montero com a principal estrella en el seu últim partit amb 35 punts i 49 crèdits de valoració.

Els valencians han arrencat millor marxant quatre amunt (10-14), però un 14-2 de parcial ha permès al MoraBanc capgirar el marcador i arribar a agafar una màxima de 15 punts (32-17) en un segon quart que ha acabat 41-33. A la represa, els tricolors han seguit obrint marge amb un 14-0 de sortida liderat per un espectacular Jean Montero al seu últim partit com a tricolor, amb un MoraBanc arribant a marxar per 22 punts (58-36). Però encara no en tenien prou i els tricolors van tancar el tercer quart 31 amunt (72-41) enmig d’una exhibició per a recordar durant molt i molt de temps, que tenia el nom propi de Jean Montero, amb uns espectaculars 27 punts i 40 de valoració en tot just 15 minuts de joc. El MoraBanc ha arribat a manar per 41 punts (94-53), mentre els tricolors seguien xalant de valent fins a segellar la victòria amb el 99-71 final